‘Birlik olun’

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Papa Francis, dün sabah önce Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi üyeleriyle bir araya geldi, ardından Lefkoşa’daki GSP stadyumunda yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bir ayin gerçekleştirdi.

Papa Francis, ayindeki konuşmasında Hristiyan dünyasına birlik olması ve İsa’nın yolunda yürümesi için çağrı yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre; Papa Francis, Sen Sinod Meclisiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin İncil’in ortak yolundan geldiklerine vurgu yaptı.



İki kilise arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın artması temennisinde de bulunan Francis, Kıbrıs’tan geçerek Avrupa’ya giden St. Barnanas ve diğer azizlerin önemine vurgu yaptı.Rum haber kaynakları ayrıca, Papa’nın Güney Lefkoşa’daki GSP Stadyumu’nda gerçekleştirdiği ayinin büyük bir katılımla yapıldığını, Papa’nın ayindeki konuşmasında, Hristiyan dünyasının birlik olması ve İsa’nın yolunda yürümesi gibi dini mesajların ağırlıklı olarak yer aldığını da belirtti.Öte yandan stadyuma girmek isterken üzerinde bıçak bulunan bir kişi tutuklanırken, stadyum dışında Papa’yı protesto eden bazı pankartların da asıldıkları belirtildi.