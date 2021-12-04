Sürpriz karar

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 5’inci parseldeki araştırmaları için ExxonMobil ve Qatar Petroleum konsorsiyumuna ruhsatlandırma izni verilmesinin “beklenmeyen” bir gelişme olarak nitelendirildiği belirtildi.

Politis gazetesi “5’te Sürpriz Ruhsatlandırma” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, önceki gün gerçekleştirdiği toplantı çerçevesinde, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun önerisi üzerine, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yer alan 5’inci parseldeki araştırmalar için ruhsatlandırma iznini ExxonMobil ve Qatar Petroleum konsorsiyumuna verilmesini onayladığını yazdı.

Konsorsiyum çerçevesinde ExxonMobil şirketinin yüzde 60’lık payla, yönetici-idareci olduğunu yazan gazete Qatar Petroleum’un ise geriye kalan yüzde 40 hisseye sahip olduğunu belirtti.



Enerji alanındaki ilginin ExxonMobil/Qatar Petroleum tarafından, 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağında gerçekleştirilecek olan teyit sondajına odaklandığını belirten gazete “Glafkos” yatağındaki çalışmaların planlandığı şekilde, aralık ayı içerisinde gerçekleştirileceğini yazdı.Gazete haberinde ayrıca Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun geçtiğimiz Haziran ayında ENI/Total Energies(6’ıncı parsel lisans sahipleri) ile ExxonMobil/Qatar Petroleum (10’uncu parsel lisans sahipleri) şirketlerine, 5’inci parsel için araştırma izni başvurusunda bulunmaları çağrısı yaptığını belirtti.Gazete bu konuda tek başvurunun yapıldığını, gizli yürütülen yoğun müzakerelerin ise Kasım ayı içerisinde tamamlandığını yazdı.