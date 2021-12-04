‘İlaç bulamıyoruz’

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), engellilerin istihdam, sağlık ve altyapı konularında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüdü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılan eyleme, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Sağlık Dernekleri Platformu temsilcileri de katılarak destek verdi.

Meclis önünde açıklamalar yapılan eylemde, “Cezamız daha bitmedi mi? 16 yıldır istihdam bekliyoruz”, “İsraf ediyorsunuz, ilaç bulamıyoruz”, “Sağlıkta eksikliklerin lütfenle sürdürülmesine hayır”, “Lütfettiğiniz 2,983 TL maaşla yaşamaya hayır”, “Yeter artık bizi görmezden gelişiniz. Oy için siz de bizlere görünmeyiniz” yazılı pankartlar taşındı.

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, Meclis önünde yaptığı konuşmada, engellilerin istihdam ve ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği konularında yaşadığı sorunlara vurgu yaptı.

661 engellinin istihdam edilmeyi beklediğini ancak 16 yıldır tek bir engellinin kamuda istihdam edilmediğini belirten Kiprit, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na göre özel sektör ve kamu sektöründeki iş yerlerinde istihdam edilen her 25 kişiye karşılık 1 engelli istihdamı yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Eylemde; HAKSEN Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu birer konuşma yaptı.

Dilimizde tüy bitti

Öte yandan, KTOÖD tarafından yapılan yazılı açıklamada, engelli sivil toplum örgütlerinin hiç eksilmeyen 15 maddelik istekleri olduğu belirtilerek, yıllardır her hükümet döneminde haklarını talep etmekten ve dertlerini anlatmaktan “dillerinde tüy bittiği” ifade edildi.

Yücetürk: Engelli olmaktan utanmıyoruz

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı 5 dernek, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Federasyon binasındaki Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’ndaki basın toplantısında, engellilerin sorunları bir kez daha kamuoyuyla paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, KKTC’de engelliler açısından kutlanacak bir şey olmadığını belirterek, “Biz engelli olmaktan utanmıyoruz ama bizi yönetenler utanmalıdır artık” dedi.

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da, “Her defasında değişen bakanlara sorunlarımızı anlatmak yorulduk” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği’nin yetkilileri basın toplantısına katılırken, Engelli Aileler Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği temsilcileri ise mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.

15 maddelik istem paketi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun, devlet ve hükümet yetkililerinden talep ettiği 15 maddelik istem paketi şöyle:

“-Engellilerin genel sorunlarını çözecek Engelliler Dairesi’nin acilen kurulması.

-Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.

-18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evi’ne devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

-Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler tüzüklerinin iyileştirilmesi.

-Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

-2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde 4’lük engelli istihdamının acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeniyle istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

-Özel bakıma gereksinimleri olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

-KKTC Meclisi’nden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

-Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.

-İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

-Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılayı’ndan alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.

-Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.

-Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödenekleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından karşılanması.

-Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.

-Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında oluşturulan Engelliler Komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.”

