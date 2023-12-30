Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Yeni Yıl Marketi açıldı.

Yeni Yıl Marketi bugün Büyük Han arkası, Lefkeliler Hanı’nın bulunduğu alanda 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yeni Yıl Marketi’nde yiyecek-içecek ve hediyelik ürün satışı yapılacak.

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konserleri, LBO Çocuk Korosu ve Retro Çalgıcıları ile The Native Cypriots müzik gruplarının sahne alacağı konserler düzenlenecek.

LTB Yeni Yıl Marketi’nde Dj Coşkuner ile Dj Serdar Eren’in setleri ile müzikler yanında çocukların katılabileceği resim ve çocuk atölyeleri kurulacak, Noel Baba çocuklara hediyeler dağıtacak, kar gösterisi yapılacak.

Lefkoşa Gezi Treni iki günlük etkinlik boyunca yılbaşı özel turları ile gün boyu belirli aralıklarla isteyenleri Surlariçi’nde gezdirecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 10:00