Kişi başı 100 bin TL

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da borç yüzünden yabancı uyruklu bir şahsı arabaya alarak Maraş Bölgesi’nde ormanlık bir alana götüren Devrim Benzincioğlu ile İbrahim Kardeşoğlu dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mesele kapsamında önceden tutuklanan Hüseyin Benhesti, suçsuz olduğu anlaşıldığından, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan mahkeme huzurundaki zanlıların,21 Aralık’ta, İran uyruklu erkek şahsı, Devrim Benzincioğlu’na olan 3 bin 500 dolar borcu tahsil etmek gerekçesi ile araçlarına alarak, Maraş Bölgesi’nde ormanlık bir alana götürdüklerini ve burada konu şahsı darp ettiklerini anımsattı. Polis, zanlıların burada müştekinin kafasına ateşli silah dayayarak, “parayı ver” deyip tehdit ettiklerini açıkladı. Zanlıların daha sonra müştekiyi bir apartman önüne götürdüklerini ve burada da darp etttikten sonra bir apartman dairesine kilitlediklerini açıklayan polis, bölgede bulunan vatandaşların durumu polise bildirdiğini ve konu adrese gidilerek çilingir yardımı ile kapının açılarak müştekinin kurtarıldığını belirtti.

Cezaevi talep edildi

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların işlediği suçun müebbet hapis cezası öngördüğünü ve serbest kalmaları halinde yargıdan kaçabileceklerini gerekçe göstererek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti. Avukat Melih İlktuğ talebe itiraz etti ve mahkemeye kefil olabilecek tanıklar dinletti. Mahkeme, zanlıların, 100’er bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.