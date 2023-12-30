‘Biz umutluyuz’

Başbakan Ünal Üstel, yeni yılın, tüm halka ve dünya insanlarına, barış, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diledi. 2024'ün, 2023'ten çok daha güzel olacağını ifade eden Üstel, 2024'teki hedeflerini açıkladı ve halkın umutlu olmasını istedi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunlara yer verdi:

“2023 yılı hem çok büyük acılar yaşadığımız hem de çok önemli işlere imza attığımız bir yıl olmuştur. Daha yılın hemen başlarında, 6 Şubat'ta, Türkiye'de yaşanan asrın deprem felaketi, 50 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken bizlere de acıların en büyüğünü yaşattı. 2024 yılının, tüm halkımız için, acılardan ve felaketlerden uzak, sevinçlerle, başarılarla, sağlıkla ve umutla dolu bir yıl olmasını diliyorum...”

“İsias hepimizin ortak davası”

“Bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum, vatandaşlarımızın davası hepimizin ortak davasıdır. Ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. 2023 yılı yaşanan tüm felaketler ve dış kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen KKTC tarihi adına önemli reformlara imza atılan ve büyük projelerin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur.”

“Belediyelerimiz artık daha güçlü”

“Bizim tarafımızdan hayata geçirilen, Yerel Yönetimler Reformu'nun iyi yöndeki etkilerini bu yıl gözlemleme şansımız oldu.

Belediyelerimiz artık eskiye göre çok daha güçlü ve çok daha dirençli durumdadırlar. Yıllarca tamamlanamayan Yeni Ercan Havalimanı Projesi'ni yine bu yıl tamamlayarak hizmete açtık. Turizmimize ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak yeni havalimanı, modern ve modüler yapısı ile yıllarca Kuzey Kıbrıs ulaşımına hizmet verecektir.”

“Kabloyla elektrik Kıbrıs’ın enerjisini artıracak”

Asrın en büyük ikinci projesi olacak, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçiş projesini bu yıl imzaladık. 2024 yılında tamamlanacak fizibilite çalışmalarının ardından, 5 yıllık kısa bir sürede hayata geçirilecek bu proje ile KKTC’nin enerji arz güvenliği yıllar boyu sağlanmış olacak. Bu proje ile Kıbrıs'ın enerjisi artacak, üretimi artacak, aydınlık günleri artacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun. Tam 26 yıl aradan sonra, bu yıl 5 yıllık kalkınma planı hazırlıklarını da başlattık.

“5 yıllık kalkınma planıyla daha sağlıklı büyüme…”

“Plansız büyüme sağlıklı bir büyüme değildir. 5 yıllık kalkınma planı ile artık ülkemiz çok daha sağlıklı büyüme sürecine girecektir. 2023 yılında, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için özellikle sosyal yardım alanlara, dar gelirlilere ve engellilere tarihte görülmemiş büyük destekler sağladık. 17 yıl sonra engelli istihdamı bu yıl yine bizim hükümetimiz tarafından gerçekleştirildi. İş dünyasına verilen teşvikler, sanayiye verilen teşvikler, çiftçiye, tarımcıya, hayvancıya yapılan destekler bu yıl da aksatılmadı, azaltılmadı, artırıldı.”

“Yol projelerine başlanacak”

“Yıllardır devam eden Girne Batı Çevre Yolu'nu etap etap tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl Girne Batı Çevre Yolu’nu tamamını bitireceğiz. Diğer yandan Doğu Girne Çevre Yolu yapımını da başlatmayı hedefliyoruz. 2024 yılında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Karpaz yol yapım projeleri de başlıyor.

Yol projelerini tamamlamakta kararlıyız.”

“Binaları güçlendiriyoruz”

“Ortaya çıkan sonuçlara göre hemen gerekeni de yapmaya başladık. Güçlendirme isteyen binaları güçlendiriyoruz. Yıkımı istenen binaların yenilerini yapıyoruz. 2024 yılı ihaleleri tamamlanan bu projelerin yoğun şekilde yürütüldüğü bir yıl olacak. 2023 yılında gençlerimizi de unutmadık. Attığımız her adımda önce gençler dedik.”

“Sırada ülke geneli fiber-optik var”

“İçinden geçmekte olduğumuz dönem tüm dünyanın dijitalleşme sürecinin hızlandığı bir dönem. Biz de bundan geri kalamayız. Bu noktada bu yıl önce internette 4.5 G ye geçilmesini sağladık. Şimdi sırada ülke geneli fiber optik altyapısına geçiş projesi var. 2023 yılında pek çok iş yaptık. Pek çok başarıya imza attık.”

Halkımızın alım gücü yeniden yükselmeye başlayacak

“İnanıyorum ki, 2024 yılı 2023'ten çok daha güzel olacak; 2024 yılında, düşmeye başlayan enflasyonla halkımızın alım gücü yeniden yükselmeye başlayacak, biz de vereceğimiz artışlarla bu seviyenin daha da yukarılara çıkmasını sağlayacağız. 2024 yılı üretime dayalı tüm sektörlerin daha da çok destekleneceği bir yıl olacak. Mecliste bu yıl da çok çalıştık. Çok yasa yaptık. 2024 yılında da bu böyle olacak.”

“Yeni Lefkoşa Hastanesinin temeli 2024’te atılacak”

“Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temeli 2024 yılında atılacak, yeni Girne hastanesi 2024 yılında açılacak. Sosyal konut projeleri 2024 yılında başlayacak. İlk evim kredileri 2024 yılında devam edecek. Kırsal kesim arsaları ile ilgili yeni krediler devreye sokulacak. Kırsal kesim arsalarının alt yapı çalışmaları tamamlanmaya devam edecek. Çiftçiye, tarımcıya, hayvancıya, üreticiye verilen destek artarak devam edecek. İş dünyasına, sanayiye yönelik destekler sürecek. E-Devletle ilgili çalışmalar hızlanacak, devlet projesinde bugüne kadar gelinen aşamadan çok daha fazla gelişim bu yılda yaşanacak. Türkiye ile karşılıklı, sevgiye saygıya ve güvene dayalı ilişkiler devam edecek.”