Polis, ülke genelinde önceki gün trafik denetimleri gerçekleştirildi; 505 sürücü rapor edilirken, 46 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından toplam 2 bin 169 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde, 278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 5 işletme izinsiz araç kullanmak ve 100’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 505 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 46 araç ise trafikten men edildi.

Kaçaklar da yakalandı

Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde kaçaklar da yakalandı.

Kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

