İskele Belediyesi ekipleri denetlendiği 12 restoran ile 8 markette tespit ettiği sağlıksız 335 ürünü imha etti. Belediyenin 2 restoranın faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, yeni yıl arifesinde denetimlerini sıklaştırdı.
Son bir haftada 12 restoran 8 market denetleyen ekip, market denetimleri sıranda tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan 335 de ürünü imha etti.
Hijyen kurallarına uymayan 2 restoranın faaliyetleri bu koşulları sağlayana kadar durduruldu. Bir işletmeye de para cezası kesildi.
335 ürün imha edildi
İskele Belediyesi ekipleri, 12 restoran ile 8 markette denetim yaptı
İskele Belediyesi ekipleri denetlendiği 12 restoran ile 8 markette tespit ettiği sağlıksız 335 ürünü imha etti. Belediyenin 2 restoranın faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.
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YORUMLAR
Marketlerde tarihi geçmiş peynir, yoğurt, ekmek vb..ürünler çok oluyor. Denetim şart. Gözleri az gören yaşlilar bilmeden tarihi gecen gıdalardan alip yeseler ölebilirler bile!!!! Bu ciddi bir konu. Bu ülke çok başı boş be kardeşim