335 ürün imha edildi

İskele Belediyesi ekipleri denetlendiği 12 restoran ile 8 markette tespit ettiği sağlıksız 335 ürünü imha etti. Belediyenin 2 restoranın faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, yeni yıl arifesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Son bir haftada 12 restoran 8 market denetleyen ekip, market denetimleri sıranda tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan 335 de ürünü imha etti.

Hijyen kurallarına uymayan 2 restoranın faaliyetleri bu koşulları sağlayana kadar durduruldu. Bir işletmeye de para cezası kesildi.

