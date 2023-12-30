Üretici kaybediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, hükümetin tarıma yönelik politikasına eleştirilerde bulunarak, “Sürdürülebilir tarım politikaları hayata geçirilmedikçe ve zihniyet değişmedikçe tarım sektöründe ne yazık ki değişen sadece bakanların ismi olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahiner, yazılı açıklamasında, tüccarın 3 kilo mandarini, bir kilo arpa fiyatına satın almak istediğini ve Tarım Bakanlığı'nın buna seyirci kaldığını, üreticinin sorunlarını dinlenmediğini öne sürdü.

Şahiner, narenciye sektöründeki sıkıntılara değinerek, “65 bin ton üzeri rekolte beklenen King Mandarini (Mandora) için, hükümet tarafından gerekli önlemler alınmış olsaydı üreticinin cebine girecek olan para bir milyar TL civarı olabilecekken, ne yazık ki üreticiye bu yıl kalacak olan, dalından yere dökülmüş ürünü ve bankaları bile korkutan geriye dönüşü olmayan ödenmemiş birikmiş borçları olacaktır” dedi.

Ürünler dallarda kalacak

Cypfruvex’in böyle bir yılda piyasa araştırması yapmayıp halen fiyat açıklamadığını da ileri süren Şahiner, bunun “kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

Girdi maliyetlerinin olumsuz artışından en fazla etkilenen üretim sektörlerinin başında narenciye sektörünün geldiğini ve siyasi yapı yüzünden üreticinin ürününün dalında kalmak üzere olduğunu savunan Milletvekili Şahiner, şunları belirtti:

“Narenciye üreticisi bir yandan yüksek faizlerle ciddi bir borç yükü altında ezilirken, öbür taraftan iklim koşulları nedeniyle üretimdeki düşük rekolte ile mücadele etmektedir. Bu zor şartlarda üretim yapamayan üreticilerimizin bahçeleri yabancı sermayeye satılma riski ile karşı karşıyadır. Son bir yıldır üreticimiz tüm emeği ve gayreti ile mücadele etmekte, deyim yerindeyse ter yerine kan akıtarak ayakta kalmaya çalışmaktadır.”

