Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 291 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 bini geçti.

Hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 265 bin 883 olarak belirtildi. İspanya'da ölü sayısı 637 artarak 13 binin üzerine çıktı.

Almanya'da vaka sayısı 100 bini aşarken ülkeye gelenlere 2 haftalık karantina uygulaması başlatıldı. ABD'de ölü sayısı bin 151 artarak 9 binin üzerine çıktı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs son bilgilere göre 70 binden fazla can aldı.

Vaka sayısı 1 milyon 291 bin 845 olarak belirtilirken dünyada virüsten 272 bin 426 kişi iyileşti.

İspanya’da can kaybı 13 bini geçti

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı.

ABD'de bin 151 ölüm

Dünyada Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e, ölü sayısı ise 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 135 bin 32 vakayla İspanya ve 128 bin 948 vakayla İtalya takip ediyor.

Almanya

Almanya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

Japonya

Japonya'da virüs (Covid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından ülkedeki Covid-19 salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

İtalya'da ölü sayısı 16 bine yaklaştı

İtalya'da virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiğini aktardı.

İran'da ölümler devam ediyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.

Yaş ortalaması 57'ye düştü

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından, geçen ay yapılan açıklamada, ülkede yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğu duyurulmuştu.

Hollanda'da ölü sayısı 2 bine yaklaşıyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Covid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 135'e ulaştığı belirtildi.

Covid-19 görülen kişi sayısının 952 artarak 18 bin 803'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 101 artışla 1867 olduğu kaydedildi.

Vakaların 197’sinin çocuk olduğu ve bunların 55’inin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Çin'de ağır vakalar 300'ün altında

Yeni tip Coronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ağır vaka sayısının cumartesi 295'e, pazar günü ise 265'e düştüğünü duyurdu.