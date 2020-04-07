Özel hastaneler hizmette

Güney Kıbrıs’ta yeni teşhis edilen Coronavirüs vakalarının sayıdında düşüş yaşanmasına karşın, sokağa çıkma yasağı ile diğer önlemlerin Nisan sonuna kadar uzatılacağı bildirildi.

Rum basın haberlerine göre, özel hastaneler de büyük ölçüde devletin kullanımına geçti.

Alithia gazetesi son günlerde vaka sayılarında düşüş görülmesine karşın önlemlerde gevşeme olmayacağını ve önlemlerin Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Özel Klinikleri De Ezip Geçiyor – 10 Özel Hastane Virüs Kurbanı – Kamu Hastanelerinde Virüsüz Tek Yer Kiperunda Hastanesi – Durum Henüz Belirsiz” başlıkları altında verirken, Güney Kıbrıs’ta salgının seyrinin tam kesinleşmesi için bir haftaya daha ihtiyaç olduğunu yazdı.

Gazete haberinde, yerel bulaşmaların yüksek olmasının en büyük sebeplerinden birinin, pozitif çıkan vakaların temas ettikleri kişilere ilişkin net bilgi vermek istememeleri ve gizlemeleri olduğunu belirtirken Korona testi pozitif çıkan vakalara her gün yeni sağlık görevlilerinin eklendiğinin altını çizdi.

Rum kamu hastanelerinde çalışan ve virüs testleri pozitif çıkan hemşire, hastabakıcı ve diğer sağlık çalışanlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer veren gazete, Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka tespit edilmeyen tek devlet hastanesinin Kiperunda Hastanesi olduğunu vurguladı.

Özel hastanelerde de virüs salgını

Gazete, Korona virüsü salgınından 10 tane özel hastanenin ve kliniğin de etkilendiğini, bu hastane ve kliniklerin Rum Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda ya çalışmalarını tamamen durdurmak ya da servislerinin bazı bölümlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Haberde ayrıca, Baf Havaalanında çalışan bir polis ile yine Baf’ta çalışan bir öğretmende de virüse rastlandığı, her iki şahıs ve temasta bulundukları kişilerin kendi kendilerini karantinaya aldıkları da ifade edildi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Virüs Yüzünden Özel Hastaneler De Alt Üst – Başka Rahatsızlıkları Olanların Tedavisinde Zorluklar” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Politis gazetesi de Korona virüsten ölenlerin toplam sayısını 14 olarak duyururken Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel “American Heart” hastanesinin faaliyetlerinin dün geçici olarak durdurulduğunu yazdı.