Polis göz açtırmıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Bakanlar Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma ve ilçeler arası seyahat yasağı, polis tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin girişine barikat kurdu.

Polis, şehre girmek istenen araç sürücülerinden izin belgesi istiyor. Polis, kendisine belge gösteremeyen ve makul mazereti olmayan sürücüleri gözaltına alarak haklarında yasal işlem yapıyor.

Uygulama 10 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Bir haftada 382 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Öte yandan polis, son bir haftada ülke genelinde toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 5 kişinin de iş yerini açma yasağına uymadığını bildirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Mart - 05 Nisan tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa’da kısmi 35, gece 21’den sonra 92, Gazimağusa’da 36, 27, Girne’de 50, 63, Güzelyurt’ta 24, 17, İskele’de 35, 3.

Son kontrollerde 32 kişi

5 - 6 Nisan tarihleri arasında ise, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde;17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.