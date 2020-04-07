Koronaya savaş açıldı

Girne’de halkın zaruri kullanımında olan noktalarda dezenfektan uygulamalarına kesintisiz devam ediliyor.

Verilen bilgiye göre, Girne Turizm Limanı’ndan gelen gemi seferlerinin ülkeye giriş noktasında yapılan dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kaymakamlık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Kamu Hizmet Binaları ve Girne Belediyesi ana hizmet binası ve şube vezne noktaları da rutin dezenfeksiyon programı içerisinde dezenfekte ediliyor.

Girne Beldiyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tüm kent genelinde kamusal yoğunluk noktalarında dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Güngördü: İşbirliği esas

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; bu hassas sürecin başarıyla atlatılabilmesi için halkın ve hizmeti zaruri olarak devam etmek durumunda olan kurumların da iş birliğinin esas olduğunu vurguladı.

Güngördü “Girne Belediyesi olarak günlük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, ilçeler arası geçişlerin de sınırlanmasıyla zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması gerekmektedir, dolaşan insan sayısının azalması bulaş riskini de şüphesiz azaltacaktır” dedi.

Güngördü Girne Belediyesinin tüm imkanlarını toplum sağlığını korumak için kullandığını da dile getirerek, kentin bütünlüklü korunmasının doğru mücadelenin temeli olduğunu ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi tarafından kamusal alanlardaki hijyen önlemleri alınırken; kent genelinde hizmeti devam eden kurumsal alanlarda da işletmelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini belirtti.