Durum vahim

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs nedeniyle yaşanan süreç tüm sektörler gibi sebze-meyve yetiştiren seracıları da etkiledi. Üreticiler, yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin seralarda kalmasıyla zor duruma düştü.

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, virüs nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçildiğini, seracıların da mağdur olduğunu ifade etti.

Diyalog’a konuşan Doğan, seracıların büyük endişe duyduğunu söyledi.

Nüfus ile birlikte talepte azaldı

Birlik Başkanı Doğan, seracılar olarak, Coronavirüs öncesinde her şeyin çok iyi gittiğini, ancak salgının ardından birçok şeyin değiştiğini söyledi. Ülkeden binlerce kişinin gittiğini ifade eden Doğan, “İnsan azalınca talep de azaldı. Bu tüketime de yansıdı. Ürünler tarlalarda kaldı” dedi.

Doğan, arz ve talebin bir birini tutmamaya başladığını ve insan azlığı nedeni ile seralarda yetişen sebze ve meyvelerin piyasaya oldukça az bir kısmının gittiğini ve birçok sebze meyvenin üreticinin elinde kaldığını söyledi.

Önümüzde belirsiz bir dönem var

Doğan, tüccarların fiyatları düşürmesine rağmen satışın yeterli olmadığını belirtti. Doğan, üreticinin ürünlerini satamaması halinde zarara uğrayacağını ve gelecek dönemde ekim ve dikim yapamayacağını ifade etti. Üreticilere çok dikkatli olmaları ve adadaki nüfus oranında ekim ve dikim yapmaları yönünde de tavsiye de bulunan Doğan, hükümet edenlerin de üreticileri iyi bir program uygulaması gerektiğini savundu. Seracılar olarak şu an ne yapacaklarını bilemez durumda olduklarını ve endişe duyduklarını aktaran Doğan, mağdur durumda olduklarını kaydetti.