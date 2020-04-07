Gıda sıkıntısı yok

Çiğdem AYDIN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Coronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’den adaya gelen gemi seferlerinin azaldığı gerekçesiyle gıda sıkıntısı yaşanacağına ilişkin spekülatif haberlere tepki gösterdi. Taçoy “Önümüzdeki 3 ay yetecek kadar gıda stokumuz vardır” dedi. Taçoy, böylesi kriz dönemlerinde yerli üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Elektrik Kurumu’nun akaryakıt depolarında ise Mayıs sonuna kadar yeterli stokun bulunduğunu belirten Taçoy, bugünlerde yeni siparişin adaya ulaşacağını ve Haziran sonuna kadar akaryakıt sıkıntısının olmayacağını ifade etti.

Diyalog TV’de Güne Merhaba programına katılan Bakan Taçoy, bazı iddialara değindi, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Taçoy şunları söyledi:

“Özellikle böylesi dönemlerde yerli üretimi durdurmamak, hatta artırmak gerekiyor. Üretim çok önemli ama bunun yansıra ada ülkesi olmamız nedeniyle ithal ürünlerimiz de çoktur. Türkiye Cumhuriyeti ‘Coronavirüs’ tedbirleri çerçevesinde gemi seferlerini azalttı diye birçok kişide bir panik yaşandı ve ‘gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanır mı?” diye sorular gündeme geldi. Bazıları spekülatif haberlere yöneldi. Şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim; temel gıda ürünlerinde kuru bakliyat, pirinç, bulgur, şeker, un, yağ gibi ürünlerde KKTC’nin şu anda 3 ay kadar stoku vardır herkes rahat olsun.”

Yakıt stokunda sıkıntı yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) akaryakıt stoklarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şu anda enerji üretimi için yakıt sorunumuz yoktur. KIB-TEK bu konuda çok titiz davrandı ve yakıt alımı için ödemelerimizi yaptık. Mayıs sonuna kadar depolarımız dolu, bugünlerde de yakıtımız gelmiş olacak Haziran ayına kadar sıkıntımız olmayacak. Tedarikçimiz bir sıkıntı yaşatmazsa Eylül- Ekim Kasım stoklarımızı da yapmış olacağız. Elektrik fiyatını düşürmedik, çünkü yakıt alımı için önceden yapılmış sözleşmelerimiz var. Biz fiyatların düşmesi için ısrar ediyoruz ama tedarikçi bunu kabul etmiyor. Bir sulh kuracağız. Şu anda yapabileceğimiz şey gelecek enerji faturalarında yüzde 15 indirimdir. Diğer taraftan da ödemeyenlerin cezalarını kaldırdık. Aylık yüzde 3 ceza ödeniyordu, onları bu dönemde kaldırdık. Ama vatandaşlara önerim indirimden faydalanmak istiyorlarsa son gelen faturalarını ödesinler. Bakiyeleri olup olmadığı fark etmiyor.”

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 12:29