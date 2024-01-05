Ağır bilanço

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 90'ıncı gününde sürerken bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hâlen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 438 olduğu, 57 bin 614 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail’in sağlık sektörünü hedef alan ihlallerine ilişkin ise 326 sağlık çalışanı ile 42 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Savaşta üçüncü aşamaya geçildi

İsrail devlet televizyonu, ordunun Gazze'nin bazı bölgelerinde "savaşın 3. aşamasına" geçtiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya ilişkin habere yer verildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği ifade edildi.

KAN haberinde Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği yönündeki görüşünü aktardı.

İsrail ordu radyosu, son birkaç gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin azaldığına işaret etmişti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, üçüncü aşama, yoğundan sınırlı bombardımana geçilmesini, Gazze Şeridi içerisindeki birliklerin çoğunun sınıra çekilmesini gerektiriyor.

İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan İsrail güçlerinin azalması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine bakıldığında söz konusu aşamanın başladığı ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 09:40