Garantörlük hatırlatıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan İngiliz parlamenterleri kabul ederek görüştü.

Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası Eş Başkanı Çetin Ramadan’ın eşlik ettiği ve Richard Bacon, Lord John Taylor, Sammy Wilson ve Lord Rogan’ın yer aldığı İngiliz parlamenterler heyetle yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu aktarıldı.

Garantör ülke olan İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına adil ve eşit muamele ortaya koyması gerektiği üzerinde durulan görüşmede, iki devletli çözüm ile ancak Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir antlaşmanın mümkün olabileceği, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiği vurgulandı.

İngiliz parlamenterlerden Töre’ye ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu tanıyarak direkt uçuşları başlatmasının” Rumlara iyi bir ders olacağını söyledi.

Töre, KKTC’de temaslarda bulunan, ağırlıklı olarak Muhafazakar Parti milletvekillerinden oluşan İngiliz parlamenterleri kabul etti.

Kabulde parlamenterler; Richard Bacon, Lord John Taylor, Sammy Wilson, Heather Wheeler ve Lord Rogan yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Töre, AB’nin en büyük hatasının bölünmüş bir Kıbrıs’ı üye olarak almak olduğunu ve bunun da Rumları şımarttığını söyledi.

AB’nin Güney Kıbrıs’ı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak aldığını ancak Kıbrıs Türk tarafının 1963 yılında Cumhuriyetten dışlandığını anımsatan Töre, bunun AB normlarına aykırı olduğunu söyledi.

