Gelecek nesillere aktarılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği “Kıbrıs Gerçekleri Sergisi”ni ziyaret etti.

Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi’nde yer alan ve İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kıbrıs Gerçekleri Sergisi”ne giden Tatar, sergiyi gezdi ve basına açıklamalarda bulundu. Kıbrıs gazileri de sergide hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ekibi olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Sergiye hayran kaldığını belirten Tatar, “Gerçek tarih budur” dedi. Tatar, gelecek nesillere aktarılması açısından tarihin belgelenmesinin önemine vurgu yaptı. Tatar, serginin kamu diplomasisi ile her yere ulaştırılması gerektiğini, sergide Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin milli davası olduğunu ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs tarihinden de bahseden Tatar, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını hatırlattı.

Altun: Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sergiye katılımı dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başladı. Altun, Tatar’ın katılımı ile serginin uluslararası karşılık bulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Altun, kamu diplomasisi imkanlarını kullanarak Kıbrıs davasını ve gerçeklerini anlatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının direnişinden bahsetti.

Tatar, “İzler Silinmeden” sergisini de gezdi

Öte yandan Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde hazırlanan “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılış resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve bazı belediye başkanları da yer aldı.

Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin yok olmadan belgelenmesi amacıyla düzenlenen “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimini kültürel mirasa haksızlık yapmakla suçlayarak, “Güney Kıbrıs’tan beklentimiz, güneyde kalan 400 senelik mirasımızın korunarak geleceğe taşınmasıdır” dedi.

Yılmaz: KKTC’ye pek çok başlıkta desteklerimiz olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, Kıbrıs’ın tarihsel ve kültürel zenginliğine değinerek, belediye birliklerine teşekkür etti, birlikler arasındaki iş birliklerinin artmasını temenni etti.

Kıbrıs’ın güneyindeki Türk-İslam eserlerinin hak ettiği değeri bulamadığını vurgulayan Yılmaz, UNESCO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara Kıbrıs’ın bütünündeki kültürel mirasın korunması için çağrıda bulundu.

Resepsiyonda söz alan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ise sergi ile ilgili bilgiler aktardılar.

Konuşmaların ardından ise hediye takdimleri yapıldı.