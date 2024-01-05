Durum ciddi

Kuzeydeki Rum mülklerinin satışından sorumlu tutulan ve Roma’da tutuklanan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın

10 gün içinde adaya getirileceği bildirildi. Rum polisi Kürşat’ın, Avrupa tutuklama emri çerçevesinde tutuklandığını doğrularken iade işlemleri için gerekli belgelerin İtalyan makamlarına gönderildiğini duyurdu.

Rum polisi basın subayı Hristos Andreu yaptığı açıklamada, avukat Akan Kürşat’ın, Kıbrıslı Rumların kuzeydeki taşınmaz mallarının satışıyla ilgili şikayetten tutuklandığını belirtti. Andreu, tutuklama işleminin Roma havaalanında değil, Kürşat’ın kaldığı otelde gerçekleştiğini söylerken, KKTC makamlarının konuyla ilgili sessizliği dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıslı Türk Avukatın İade Süreci 10 Gün İçerisinde – Larnaka Havaalanından Mi Seyahat Ettiği ve Neden Tutuklanmadığı Araştırılıyor – Roma’da Tutuklanması Şans Eseri” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Avukat Akan Kürşat’ın, Güney Kıbrıs tarafından çıkarılan bir AB tutuklama kararı çerçevesinde Roma’da gözaltına alınmasına ilişkin gelişmelerin hızla ilerlediğini yazdı.

Gazete, Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu’nun dün gazeteye yaptığı açıklamada, Kürşat’ın İtalya Havaalanı’nda değil Roma’da kaldığı otelde tutuklandığını ve akabinde Rum makamların, tutuklanma olayına dair bilgilendirildiğini söylediğini aktardı.

Andreu, Kürşat’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iadesinin gerçekleşebilmesi için 10 gün içerisinde gerekli belgelerin yasal yollarda İtalyan makamlarına iletilmesi gerektiğini” belirtirken Kürşat’ın tutuklanma sebebinin, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmaz mallarının “istismarı” yönünde 2004-2005 yıllarında yapılan suç duyuruları olduğunu vurguladı.

Gary Robb olayı

Şikayet konusu taşınmazların ağırlıklı olarak Girne’nin “Klepini” (Arapköy) bölgesindeki taşınmazlara ilişkin olduklarını da belirten Andreu, Rum Adalet Bakanlığı’nın Hukuk Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde, iade işlemleri için İtalya’ya gönderilecek belgeleri hazırlamakta olduklarını açıkladı.

Andreu ayrıca bir soru üzerine, Kürşat’ın Larnaka Havaalanından mı seyahat ettiğinin henüz kesinlik kazanmadığını, ettiyse bunu hangi seyahat belgeleriyle ve nasıl yaptığının da araştırılmakta olduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “İtalyanlar Kıbrıslı Türk Avukatı Yakaladı – Kıbrıs Rum Taşınmazlarının Satışına Karıştı – Kıbrıslı Türk Avukat Yakalandı” başlıkları altında verirken, Kürşat hakkında 2007 yılından beridir AB tutuklama kararı olduğu bilgisini aktardı.

Haberde, Kürşat’ın İtalya’ya Güney Kıbrıs’tan mı gittiği, gittiyse hangi seyahat belgeleriyle bunu gerçekleştirdiği konusunun araştırılmakta olduğu belirtilirken, tutuklamaya ilişkin Kıbrıs Türk basınındaki iddialara da geniş yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Kıbrıslı Türk Avukatın İtalya’da Tutuklanması – Dolandırıcı Garry Robb’la İlişkilendiriliyor”.

Haravgi: “ Kürşat Avukatlık Bürosu İngiliz Dolandırıcıyla İlişkilendiriliyor.”