Delta ve Era yuvasına kavuştu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan Delta ve Era isimli yavru deniz kaplumbağaları, başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim’in katıldığı özel bir etkinlikle doğal yaşam alanlarına uğurlandı. Geçtiğimiz Cuma günü, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen salım etkinliğine; Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, balıkçılar Şalvar Kaptan ve İbrahim Yıldız ile Merit Otelleri’nin misafirleri ve yöneticileri katıldı.

Delta ve Era sağlığına kavuştu

Aralık 2024’te Delta Marina ekipleri tarafından Girne açıklarında suyun altına dalamadığı için kurtarılan Delta, Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmişti. Mayıs ayında ise Nazlı Kardaş tarafından Akdeniz sahilinde benzer semptomlarla bulunan Era, sıvı kaybı ve dalma sorunu nedeniyle Merkeze ulaştırılmıştı. Caretta caretta türündeki 1-2 yaşlarındaki bu iki yavru kaplumbağa, tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Etkinlikte Delta, İbrahim Selim tarafından; Era ise Umut Aydın eşliğinde mavi sulara bırakıldı.

Sargın Kara: Plastik kirliliği kaplumbağaları tehdit ediyor

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü ve Biyolog Silem Sargın Kara, Delta ve Era'nın doğaya kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deniz kaplumbağalarının evlat edinme projelerine büyük ilgi olduğunu belirten Kara, “İbrahim Selim bugüne kadar üç deniz kaplumbağasını evlat edindi. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz” dedi. Kaplumbağaların yaralanmalarının temel nedeninin plastik atıklar olduğuna dikkat çeken Kara, bu soruna dikkat çekmek amacıyla bilimsel bir çalıştay düzenleyeceklerini ifade etti:

“31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında, Plastik Kirliliğinin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkisi ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi başlıklı uluslararası katılımlı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Merit Crystal Cove Otel’de düzenlenecek bu etkinliğe, alanında uzman isimler katılacak.”