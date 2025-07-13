‘Daima doğrudan yana’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, yerel basında en çok Diyalog’u takip ettiklerini söyledi.

Gazete okuyanlar, ilk tercihlerinin Diyalog olduğunu belirtirken, TV izleyicileri ezici bir çoğunlukla tv2020’yi izlediğini söyledi. Vatandaşlar, Diyalog’u güncel olayları doğru ve tarafsız kamuoyuna ulaştırdığını belirterek, övgüler yağdırdı.

Ne dediler…?

Kaner Saruhan

“Akçay’da kalıyorum. Yerel basında en çok Diyalog Gazetesi ve TV 2020’yi takip ediyorum. TV 2020'de ise en çok Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar’ı dürüst, zeki, bilgili ve toparlayıcı bulduğumuz için severek takip ediyoruz.”

Fatma Dören

“Akçay’da yaşıyorum. Kıbrıs basınında en çok Reşat Akar’ı izliyorum. Her gün takip ediyorum çünkü hep doğru konulara değiniyor, halkın yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor. Doğru konuşmalarını sevdiğim için beğenerek izliyorum.”

Durdu Münür

“Akçay’da kalıyorum. Yerel basında en çok Diyalog TV’yi izliyorum. Hem gazetesini hem de televizyonunu takip ediyorum. Halka hitap eden bir yayın kuruluşu olduğu için severek izliyorum. Söylemek istediklerimizi dile getiriyorlar, halkın yanında yer alıyorlar. Diyalog TV’de en çok Uğur Dereliköylü’nün Muhtarın Saati programını izliyorum. Halkın yanında olan ve güzel yayınlar yapan Diyalog Medya çalışanlarını tebrik ederim.”

Memduh Tunç

“Kıbrıs basınında en çok takip ettiğim gazete Diyalog Gazetesidir. Başka gazete okumadım, okumam da. Yayınlarını doğru ve tarafsız bulduğum için her gün alıp okuyorum, haberleri oradan öğreniyorum. “

Esen Uyanık

“Akçay’da kalıyorum. Kıbrıs basınında en çok Diyalog Medya’yı takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar ve Uğur Dereliköylü’nün programlarını izliyorum. Doğruların konuşulması ve gerçeklerin halka duyurulması nedeniyle beğenerek takip ediyorum.”

Özlem Oktan

“Akçay’da kalıyorum. Yerel basında en çok takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog’tur. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar ve muhtarımız Uğur Dereliköylü’nün programlarını izliyorum. Doğruları tarafsız ve eksiksiz bir şekilde bizlere aktardıkları için onları takdir ediyorum.”

Ali Avare

“Yerel basında tüm haberleri izliyorum ancak Diyalog TV, bizim için ideal bir yayın kuruluşudur. Doğruları tarafsız şekilde aktardığı için Gündem Özel programında Reşat Akar’ı her gün izliyorum. Basın özgürlüğü demek, toplumun özgürlüğü demektir. Bu nedenle basın özgürlüğünün korunmasını dilerim.”

Tansay Doğu

“Güzelyurt’ta kalıyorum. Yerel basında en çok Diyalog TV’yi takip ediyorum. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün programını izliyorum. Bu ülkede belli bir kesime artık inancımız kalmadı. Diyalog Medya dürüst habercilik yapıp gerçeğe yürüdükleri için güvenerek takip ediyorum. Görevini tarafsız, yandaş olmadan, gerçek anlamda yapan tüm basın emekçilerini kutlarım.”

Hüseyin Yücelgazi

“Lefkoşa’da kalıyorum. Yerel kanallardan en çok Diyalog TV’de Reşat Akar’ı izliyorum. Doğruları tarafsız ve net bir şekilde anlattığı için onu takip ediyorum. Diyalog TV’nin genel yayınlarını da beğeniyorum.”

Nezif Tekyaprak

“Akçay’da kalıyorum. Yerel basında en çok takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog Medya’dır. En çok Reşat Akar ve Uğur Dereliköylü’nün Muhtarın Saati programını izliyorum. Reşat Bey’in konuşmaları bana dürüst ve objektif geliyor, bu nedenle beğenerek takip ediyorum.”

Süleyman Dören

“Akçay’da kalıyorum. Kıbrıs basınında en çok Diyalog Gazetesi ve Diyalog TV’yi takip ediyorum. Yayınlarını tarafsız ve doğru bulduğum için beğenerek izliyorum. En çok Uğur Dereliköylü’nün Muhtarın Saati programını takip ediyorum.”

İbrahim Kızılyürek

“Akçay’da kalıyorum. Yerel basında en çok takip ettiğim basın kuruluşu Diyalog Medya’dır. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar ve Uğur Dereliköylü’nün programlarını izliyorum. Bu programlara beni bağlayan, güncel konuları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarmalarıdır.”

Kadir Saruhan

“Ben Akçaylıyım ancak İngiltere’de yaşıyorum. En çok Diyalog TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV, gerçekleri yansıtıyor ve günlük olayları tarafsız şekilde bizlere sunuyor. En çok Reşat Akar ve Uğur Dereliköylü’nün programlarını izliyorum. Güncel konuları tüm şeffaflığıyla halka yansıttıkları için bu programlar ilgimi çekiyor. Tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutlar, başarılar dilerim.”

Cafer Seheroğlu

“Akçay’da kalıyorum. En çok Yenidüzen Gazetesini ve Diyalog TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV’yi izlememin sebebi, halkın içinde olmalarıdır. En çok izlediğim ve sevdiğim programlar sokak röportajlarıdır.”