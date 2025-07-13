İncirli Mağara Kültür ve Sanat Festivali bu yıl ilk kez Çınarlı’da büyük bir coşkuyla başladı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlıyı Sevenler Derneği tarafından düzenlenen İncirli Mağara Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı önceki akşam yapıldı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, açılışa Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Emete Bektaş da katıldı.

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım açılış konuşmasında, Çınarlı’nın kültürünü güçlü biçimde koruyan nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kasım, etkinliği Çınarlıyı Sevenler Derneği ve muhtarlıkla birlikte düzenlemekten onur duyduğunu kaydetti.

Bölge esnafının festivale büyük katkı koyduğunu belirten Kasım, “Çok güzel stantlar kuruldu. Çok güzel etkinlikler var. Herkese güzel bir akşam yaşatacağına eminiz” dedi.

Belediye olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Kasım, bu desteği sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

