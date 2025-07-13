Bir yuvası oldu

Yeşilırmak bölgesinde uzun süredir sokakta yaşam mücadelesi veren Teyfik Kızıler, Sosyal Hizmetler Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Lefke Belediyesi’nin koordineli çalışması sonucu tespit edilerek koruma altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kızıler’e yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolleri ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi. Teyfik Kızıler, devam eden süreçte Kalkanlı Yaşam Evi’ne yerleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi, toplumun korunmaya muhtaç bireylerine yönelik hizmetlerine aralıksız devam ettiğini ve gelen ihbarlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli sosyal hizmet müdahalelerini titizlikle sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamada şunlar belirtildi: “Yeşilırmak bölgesinde uzun süredir sokakta yaşam mücadelesi veren Teyfik Kızıler, Sosyal Hizmetler Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Lefke Belediyesi ile yapılan koordineli çalışma sonucu tespit edilerek koruma altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolleri ve gerekli tedavi süreci başlatılan Teyfik Kızıler, Kalkanlı Yaşam Evi’ne yerleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi, toplumun korunmaya muhtaç bireylerine yönelik hizmetlerine devam etmekte, gelen ihbarları dikkate alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekli sosyal hizmet müdahalelerini aralıksız sürdürmektedir.”

