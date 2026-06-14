Anlaşma bugün imzalanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın bugün imzalanabileceğini söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde kesinleşebileceğini söyledi.

Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçakları ile İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savunurken, "Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını, İran ve Ortadoğu ülkeleri ile uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu belirten Trump, “Aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var” ifadeleriyle, anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu öne süren Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak." dedi.

Anlaşma elektronik olarak imzalanacak

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın son açıklamasına göre Tahran ile Washington yönetimleri arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptının "elektronik olarak imzalanacağını" öne sürdü. ABD merkezli haber sitesi Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran’ın yarın Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantı doğrultusunda tarafların, aralarındaki ateşkesi 60 gün süreyle uzatacak, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak müzakere zaptını imzalamasının öngörüldüğü kaydedildi. Habere göre ABD’li yetkililer ve arabulucu ülkelerden kaynaklar, imza töreninin tamamen "lojistik nedenlerle" çevrim içi gerçekleştirileceğini doğruladı. Sürecin çevrim içi yürütülmesinin nedenlerinden biri olarak, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in liderlik ettiği müzakere heyetinin, Trump’ın pazartesi günü Fransa’ya düzenlemesi beklenen resmi ziyareti öncesinde ülkeye dönemeyecek olması gösterildi.

