İlişkiler sağlam

Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesine geçtiğini belirterek, iki halkı ortak tarih, kültür, dil ve değerlerin bir araya getirdiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel değerleri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “KKTC Kültür Günü” etkinliğinde ziyaretçilerle buluştu. Etkinliğe; Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Ahmet Savaşan, Fırtına Karanfil, Türkiye ile Azerbaycan’dan milletvekilleri, yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Ada Kıbrıs projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, halk danslarından müziğe, geleneksel el sanatlarından yöresel lezzetlere kadar birçok değer ziyaretçilere tanıtıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan etkinlik kapsamında Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) tarafından halk dansları gösterileri sunulurken, Grup Otantik konser verdi. Programda ayrıca Azerbaycanlı sanatçılar ve halk dansları ekipleri de sahne aldı.

Gün boyunca kurulan stantlarda Kuzey Kıbrıs’a özgü yemekler, el sanatları ürünleri ve kültürel değerler tanıtıldı. Etkinlik alanını ziyaret edenler stantlara yoğun ilgi gösterirken, Kıbrıs Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, FOLK-DER’in kına gecesi canlandırması ve Abdullah Öztoprak’ın Kıbrıs Türk kültürünü sahneye taşıyan “Varken Yol Sayılan” adlı gösterisiyle tamamlandı.

Ortak tarih, kültür, dil ve değerler

Etkinliğin açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesine geçtiğini belirterek, iki halkı ortak tarih, kültür, dil ve değerlerin bir araya getirdiğini söyledi.

Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "Bir millet iki devlet" anlayışının Türk dünyasının birlik ruhunu yansıttığını ifade eden Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin aynı milletin ayrılmaz parçaları olduğunu dile getirdi.

İki devletli çözüm vizyonunun siyasi bir tercih olmanın ötesinde Ada'daki mevcut gerçekliğin doğal sonucu olduğunu belirten Üstel, Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Charter uçuşlar başlatılacak

Başbakan Ünal Üstel, turizmde hedeflerin büyütülmesi için ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, Azerbaycan ile KKTC arasında charter uçuşların başlatılması konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından Ada Kıbrıs projesi kapsamında, Bakü’nün tarihi İçerişeher bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Üstel, iş birliği anlaşmalarının tamamlanmasının ardından iki ülke arasında düzenli charter seferlerin başlamasını beklediklerini ifade ederek, bunun turizme, ticarete, eğitime ve kardeşlik ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Kardeşlik köprüsü

Bakan Ataoğlu ise KKTC ile Azerbaycan arasında kurulan kardeşlik köprüsünün her geçen gün güçlendiğini belirterek, kültür, tarih ve gastronomi alanındaki tanıtım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

İlgi ve sevgi arttı

Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de Azerbaycan’da KKTC’ye yönelik ilgi ve sevginin arttığını ifade ederek, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştiğini dile getirdi.