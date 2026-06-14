Çetin mücadele

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin, Kıbrıs’taki mülkiyet konusunu görüştüğü toplantı sonrasında alınan karar Güney Kıbrıs’ta büyük bir memnuniyet yarattı. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Delegeler Komitesi’nde alınan kararı Güney Kıbrıs’ın ikinci başarısı olarak değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesi, “Bir Saat İçerisinde Türkiye’ye Dört Hayır” başlıklı haberinde, Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısı sırasında Rum Yönetimi ile Türkiye arasında mülkiyet meselesi nedeniyle "sert geçen diplomatik bir savaşın verildiğini" öne sürdü.

Ankara’nın özellikle mülkiyet konusunda büyük bir gerilim içinde hareket ettiğini iddia eden gazete, Ankara’nın, Delegeler Komitesi’nde Türk tezinin desteklenmesi için hükümetleri ikna edilmesi konusunda yüksek düzeyde hamlelerde bulunduğunu savundu.

Türk tezlerinin bir saat içerisinde dört ayrı oylama içerisinde değerlendirildiğini yazan gazete, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, Türk taleplerine karşı olumsuz tavır sergilediğini ileri sürdü.

Türkiye’nin geçen perşembe günü yapılan toplantıda, mülkiyet meselesinin kapatılması girişiminin benimsenmemekle birlikte daha önceki toplantıya göre, büyük bir farkla, ret edildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, İtalya ve Fransa gibi büyük devletlerin desteğini de aldığını iddia etti.

Kombos’tan açıklama

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, "Antenna" televizyonuna yaptığı açıklamada, Rum tarafının Strazburg’da kazançlı çıktığından söz etti.

Kombos, "Türkiye’nin mülkiyet konusunda AİHM kararlarına uyup uymadığının incelendiği sürecin Delegeler Komitesi tarafından kapatılmasının önüne geçildiğini" ileri sürerek, bunun elde ettikleri "ilk kazanım" olduğunu belirtti.

Söz konusu sürecin kapatılmasının, Türkiye’nin Kıbrıslı Rum göçmenlerin mülkiyet haklarına ilişkin mahkeme kararlarını yerine getirdiğinin kabul edilmesi anlamına geleceğini savunan Kombos, Türkiye’nin 2022 yılında bu sonuca yaklaşmış olduğunu ve buna ulaşmak için sadece "iki oy istediğini” belirtti.

Ahilleas Dimitriadis

Haravgi gazetesi ise avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Dimitriadis, alınan kararı “oldukça önemli bir gelişme” şeklinde nitelendirerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderilecek ve sorunun incelenmesine temel oluşturacak iki belgenin hazırlanması sürecinin başlatıldığını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026, 02:47