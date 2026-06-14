Temasları yoğunlaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecine AB yetkililerinin de katılması için yoğun temaslar yapıyor.

Fileleftheros “Temaslarını Yoğunlaştırıyor ve AB’ye Yatırım Yapıyor… Holguin Yeni Tur Temaslar İçin İki Hafta İçinde Lefkoşa’ya Dönüyor” başlıklı haberinde, Holguin’in iki hafta içinde AB’yi de oyuna katmak için temaslarda bulunacağını ve Ada’ya döneceğini yazdı.

Gazete, BM’nin, 5+1 görüşmesinin sonuç vermesi ve Genel Sekreter’in sonraki hareketlerinin yolunu açması için gerekli hareketliliği başarmak amacıyla Avrupa Birliği’ne, daha çok da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya "Yatırım yapıyor göründüğünü” yazdı.

“Sürece yakın” bir kaynağının “BM’nin AB’nin Kıbrıs sorunundaki çabaya dahil olmasını ve gerek Costa’nın gerek Von der Leyen’in müdahalelerini önemli bulduğunu” söylediğini yazan gazete, adını vermediği kaynağın “Geçtiğimiz pazartesi Genel Sekreter Antonio Guterres Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Kıbrıs sorununu ele aldıkları birçok temasta bulundu. Costa ve Von der Leyen 5+1 görüşmesi öncesinde Ankara’ya gidebilir.” dediğini aktardı.

BM’nin, başlattığı bu çabanın başarısı için yatırım yaptığı unsurlardan birinin “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda daha yardımcı bir rol oynamaya ikna edilmesi” olduğunu yazan gazete, “Türkiye’nin AB’den istediklerini alması halinde Kıbrıs sorununda harekette bulunacağının” değerlendirildiğini savundu.

Gazete, Türkiye’nin öncelikli isteğinin SAFE Programına katılmak, ardından da Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının geldiğini yazdı.

Habere göre, 5+1 görüşmesi için hazırlık yapıldığını belirten Holguin, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Ankara’ya, ardından Atina’ya ve sonrasında Brüksel’e gideceğini ardından Ada’ya döneceğini açıkladı.