Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetleri ve yürüttüğü askeri anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirerek, söz konusu uyarıları yerinde ve gerekli bulduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna yönelik herhangi bir müdahale girişimine karşı “çok net ve çok sert” karşılık verileceğini açıklamasını desteklediklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın son dönemde artan askeri iş birlikleri ve silahlanma adımlarının adadaki dengeleri etkileyebileceğini dile getiren vatandaşlar, Türkiye’nin KKTC’deki garantörlüğünün güvenlik açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Vatandaşlar, Türkiye’nin varlığının Kıbrıs Türk halkı için bir güvence olduğunu belirtirken, olası gerginliklerin artmaması adına tüm tarafların daha dikkatli ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Zeki Doruk

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine karşı yaptığı açıklama çok yerinde bir açıklama oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın bekası için sert duruşlu olmak gayet güzeldir. Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin garantörü olduğu sürece kendimizi bu ülkede güvende hissediyoruz. Türkiye burada garantör olarak olmasa Rum tarafı Türkleri burada bir gün durdurmaz.”

Cemal Alganer

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ın silahlanma ve askeri anlaşmalar yapması konusunda sert bir şekilde uyarması gayet normaldir. KKTC’ye sahip çıkmak için Erdoğan bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Türkiye bu adada garantör ülke olduğu sürece biz bu ülkede kendimizi güvende hissediyoruz. Biz çok şeyler yaşadık. Benim 8 şehidim var. 9 yaşındaki yeğenim traktör arkasına bağlanıp öldürene kadar onu traktörün arkasında çektiler o nedenle Türkiye’nin garantörlüğü bu ülkede çok önemlidir.”

Turgay Kalamal

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’a karşı yaptığı sert açıklamayı doğru buluyorum. Rum tarafı da biraz rahat durması gerekiyor. Bu güzel adada bu kadar silahlanmaya ne gerek var. Erdoğan’da Rumlar ayağını denk alması adına uyarıyor ve yerinde bir uyarıdır. Türkiye bu topraklarda garantör olduğu sürece Rum çoğunluk da olsa herhangi bir endişem yoktur.”

Meral Benlioğlu

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rum tarafına yönelik yaptığı açıklamayı yerinde ve doğru bir açıklama olarak görüyorum. Türkiye KKTC’nin garantörü olduğu sürece bir endişem yoktur. Türkiye’nin bu adada garantör olması güvencemizdir. Türkiye olmasa korku içerisinde yaşayacaktık.”

Haluk Habeş

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rum tarafını yaptığı askeri anlaşmalar ve silahlanmaya karşı sert bir dille uyarması yerinde ve çok iyi bir müdahaledir. Haklarımızı her gelen gasp etmeye çalışıyor. Türkiye bu adada garantör olduğu sürece ben kendimi bu adada güvende hissediyorum. Türkiye’nin bu adadaki garantörlüğü önemlidir ve bir anlaşma olacaksa bile Türkiye’nin garantörlüğü sürdürülmelidir.”

Hasan Feyzullahoğlu

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rum tarafına yaptığı uyarı çok yerinde bir uyarıdır. Rum tarafı Türkiye ile baş edebileceğini düşünüyor ve büyük yanılıyor. Erdoğan uyarıyor ancak uyarmasının nedeni savaşı istememesidir. Rum tarafı çok yanlış yapıyor. Senin silahın Türk’e sökmez. Türkiye hiç asker göndermeden bile bu dayı 24 saatte yerle bir eder. Türkiye’nin bu adada garantörlüğü ilelebet devam etmelidir. Türkiye bu adada garantör olduğu sürece biz kendimizi güvende hissediyoruz.”

Birol Dündar

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ı sert bir dille uyarması gayet doğru bir davranıştır. KKTC Türkiye için çok değerli ve çok önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan değil Türkiye’deki herkes Kıbrıs hakkında farklı bir şey düşünmüyor. Hepimiz aynı şeyi yanı değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanının konuşmalarını çok yerinde buluyorum. Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğü çok önemli bir durumdur. Rumlara tavsiyem Kıbrıs’ın kuzeyine herhangi bir saldırı düşüncesinde olmamalarıdır.”

Turan Çakmak

“Erdoğan yaptığı açıklamayı çok doğru düşünmüş ve Rum tarafını sert bir dille uyardı. İki tarafın da bu adada eşit hakları vardır. Bu kadar silahlanma çok da doğru değildir. Türkiye’nin KKTC’deki garantörlüğü ilelebet devam etmelidir çünkü Kıbrıs bulunduğu coğrafi konum dolayısı ile Türkiye’nin garantör olması her zaman önemlidir.”