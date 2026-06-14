Bir darbe daha

Kuzey Kıbrıs’taki eski Rum mallarının satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 14 ay önce Larnaka Havalimanı'nda Güney Kıbrıs makamları tarafından tutuklanan 41 yaşındaki Ukraynalı emlakçı Denys Pohodin hakkındaki karar açıklandı.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, 41 Denys Pohodin’i çeşitli taşınmazların satışına ilişkin suçlamalardan 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

Pohodin’in Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve çeşitli bölgelerdeki taşınmazların reklam ve satışını yapan “GP Cyprus” ile “GP Real Estate” isimli şirketlerin sahibi olduğu belirtildi.

18 ayrı suçlamayla yargılandı

Politis gazetesi, Pohodin’in 20 Mart 2025'te Larnaka Havalimanı'nda Güney Kıbrıs makamları tarafından tutuklanmasının ardından hakkında açılan davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü yazdı.

Mahkeme sürecinde sanığın, başkalarına ait taşınmazların satışına ilişkin toplam 18 ayrı suçlamayla yargılandığı kaydedildi.

Mahkeme, değerlendirmeler sonucunda Pohodin’i taşınmazların dolandırıcılık yoluyla satılmasıyla bağlantılı suçlamalarda suçlu buldu.

Verilen kararda sanığın 2 buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildiği belirtilirken, tutuklu olarak geçirdiği sürenin de cezasından düşülmesine hükmedildi.

Gazete, Pohodin’in sosyal medya ve YouTube hesabı üzerinden KKTC’deki eski Rum mallarının satışına yönelik reklamlar yaptığını da kaydetti.

Kunzel'in talebi ret edildi

Öte yandan Haravgi gazetesi, KKTC’deki eski Rum mallarının “Gasp edilmesi ve satılmasıyla” ilgili Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Kunzel’in, Rum Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ret edildiğini yazdı. Habere göre, Rum Yüksek Mahkemesi, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum mallarının “Gasp edilmesi” gerekçesiyle tutuklu bulunan Kunzel’in, Ağır Ceza Mahkemesi'nin, geçici kararını iptal etmek ve kendi kararını askıya almak amacıyla “Certiorari” (Bir üst mahkemenin alt mahkemeye veya idari bir kuruma 'Dosyayı incelemek üzere bana gönder' talimatı vermesini sağlayan hukuki bir emri veya kararı) ve “Prohobition” (Hukuki, idari veya toplumsal bir kural ile bir eylemin resmi olarak engellenmesi) emirlerini tescil ettirme talebini ret etti.

Gazete Kunzel’in davasının Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edileceğini de yazdı.



Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026, 02:34