Mercedes GLA’yı Seher Yönder aldı

Kuzey Kıbrıs’ın en dikkat çeken müşteri sadakat projelerinden biri haline gelen Alpet Click’in büyük çekilişi sonuçlandı.

Aylarca süren kampanyanın ardından gerçekleştirilen çekilişte, sıfır kilometre Mercedes GLA’nın sahibi Seher Yönder oldu.

Concorde Hotel’de noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş töreni, finalistler ve davetlilerin yoğun katılımıyla adeta nefesleri kesti. Büyük ödülün sahibinin açıklanmasıyla salonda sevinç ve heyecan bir arada yaşandı.

Törende yapılan konuşmalarda, uygulamanın hayata geçtiği ilk günden bu yana büyük ilgi gördüğü, yüzlerce kullanıcının teknoloji ürünleri ve akaryakıt ödülleri kazandığı hatırlatıldı. Geçmiş yıllarda bir kullanıcının Mercedes A-Class sahibi olduğu belirtilirken, bu yıl da binlerce kullanıcı arasından belirlenen 20 finalistten biri Mercedes GLA’ya kavuştu.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, rekabetin ve farklılık yaratmanın iş dünyasındaki önemine dikkat çekti. Altınbaş, başarının yalnızca ürün satışıyla değil, müşteriye sunulan deneyimle elde edildiğini vurguladı.

Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu ise Alpet Click’in kullanıcıların güveni ve ekip çalışmasıyla önemli bir başarıya ulaştığını söyledi.

