‘İkiyüzlü davranıyor’

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütüldüğü iddia edilen temaslara ilişkin açıklamalarında Tahran yönetimine sert mesajlar verdi. İran'ı müzakereler konusunda "ikiyüzlü" davranmakla suçlayan Trump, ülkenin önünde "anlaşma ya da tam teslimiyet" dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Tahran ise Washington ile herhangi bir doğrudan ya da dolaylı müzakerenin yürütülmediğini açıkladı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın bir yandan ABD ile görüşme talebinde bulunduğunu, diğer yandan kamuoyu önünde yalnızca Umman ile temas kurulduğunu öne sürdüğünü belirterek bunun çelişkili bir tutum olduğunu söyledi. İran yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu iddia eden Trump, görüşmelerin başladığını ve yeni temasların da planlandığını savundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran'ın kontrol iddialarını da reddederek, stratejik su yolunun ABD Donanması tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü. İran bir anlaşmaya varıncaya kadar ABD'nin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini savunan Trump, "Biz istemedikçe İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey geçemez." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

Petrol şirketlerine çağrı

Öte yandan Trump, İran konusundaki açıklamalarının yanı sıra ABD'li petrol şirketlerine de akaryakıt fiyatlarını düşürme çağrısında bulundu. Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth'ü eleştiren Trump, petrol sektörünün hükümet politikaları sayesinde ayakta kaldığını savunarak, şirketlerden tüketicilere yansıyan akaryakıt fiyatlarını derhal düşürmelerini istedi.

Trump'ın hafta sonu İran'a yönelik planlanan yeni bir saldırıyı ertelediğini ve hızlı bir anlaşma arayışında olduklarını açıklamasının ardından küresel petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, İran yönetimi ise ABD ile planlanmış herhangi bir müzakerenin bulunmadığı yönündeki tutumunu yineledi.

