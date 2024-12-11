Avrupa kapısını kapattı

Almanya, İngiltere, İtalya ve Avusturya'nın Suriyelilerin sığınma taleplerini askıya almasının ardından açıklama yapan BM Mülteci Ajansı, Avrupa genelinde 131 bin 574 Suriyelinin iltica başvurularına yanıt beklediğini bildirdi. Ajans, şimdiye kadar 85 binden fazla başvurunun beklemeye alındığını kaydetti. Peki Suriyelilerin başvurularını askıya alan ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı UNHCR, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde 131 bin 574 Suriyelinin iltica başvurularına yanıt beklediğini söyledi.

Bazı Avrupa ülkeleri, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin iltica başvurularını bir sonraki duyuruya kadar beklemeye aldı.

Bu ülkeler arasında Almanya, İsviçre, İngiltere, Norveç, İtalya, Avusturya, Danimarka, İsveç, Belçika, Fransa ve Hollanda yer alıyor.

Reuters haber ajansının aktardığı Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre, nüfus ve GSYH bakımından AB'nin en büyük ülkesi olan Almanya bu yıl Suriyeli sığınmacıların en çok gittiği ülke oldu.

Suriye'den Almanya'ya 72 bin 420 başvuru yapıldı.

Ajans, yaklaşık 47 bin 270 kişinin kararsız kaldığını söyledi.

Koruma ihtiyaçları

UNHCR sözcüsü El Cezire'ye yaptığı açıklamada “Suriyelilerin sığınma başvurularının işleme alınmasının askıya alınması, insanlar sığınma başvurusunda bulunabildiği ve sığınma başvurusu yapabildiği sürece kabul edilebilir” dedi.

Sözcü, şöyle konuştu: “Suriye'deki koşullar netleştiğinde, UNHCR risk altındaki Suriyelilerin ilgili profillerinin uluslararası koruma ihtiyaçları konusunda devletlere rehberlik sağlayacaktır.” UNHCR'den yapılan açıklamada, “Taleplerine ilişkin karar verme sürecinin yeniden başlamasını bekleyen Suriyeli sığınmacılara, kabul koşulları da dâhil olmak üzere, diğer tüm sığınmacılarla aynı haklar tanınmaya devam edilmelidir” denildi.

Devletlerin geri göndermeme yükümlülüğünü ihlal edeceğinden, hiçbir sığınmacının zorla geri gönderilmemesi gerektiği de belirtildi.