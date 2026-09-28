5 kişi gözaltında

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde, ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonlarda kullandığı RAF Fairford Üssü yakınındaki Whelford köyünde 85 ev, patlayıcı şüphesi nedeniyle tahliye edildi. Olay kapsamında 5 erkek gözaltına alınırken, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekipleri şüpheli araçları incelemeye aldı.

Gloucestershire Polisi, 27 Eylül Pazar günü saat 00.45 sıralarında RAF Fairford yönüne ilerleyen 3 şüpheli araç bulunduğu ihbarı üzerine silahlı ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve Whelford bölgesinde 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin önce Patlayıcılar Yasası'nı ihlal şüphesiyle, ardından terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheli araçların çevresinde 400 metrelik güvenlik kordonu oluşturulurken, araçları incelemek üzere İngiliz ordusunun bomba imha ekibi görevlendirildi. Önlem amacıyla yaklaşık 85 hanenin tahliye edildiği, evlerine dönemeyenlerin ise yakındaki bir spor merkezine yerleştirildiği belirtildi. Terörle mücadele polisinin yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamada olduğu ve 5 şüphelinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin soruşturmada birlikte çalıştığını söyledi ve şüphelilerin üsse büyük zarar vermeyi amaçladığını öne sürdü. Ancak İngiliz makamları soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönlerinin araştırıldığını belirtti.

RAF Fairford, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan ve İran'a yönelik operasyonlarda Amerikan bombardıman uçaklarının da görev yaptığı üslerden biri olarak biliniyor.

