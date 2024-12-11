1.5 milyar Sterlin donduruldu

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’in Güney Kıbrıs ziyaretinden Rusya’ya yaptırım çıktı. İngiltere, Güney Kıbrıs'ın Avrupa'ya akan yasa dışı Rus finansmanını engellemek için yeni bir Ulusal Yaptırımlar Uygulama Birimi kurmasına destek verecek.

Yeni birim, yaptırımların etkinliğini sağlamak için Avrupa’da yasa dışı finansman akışını kesmek amacıyla finansal yaptırımlar uygulama ofisi, ticaret yaptırımları uygulama ofisi ve Kıbrıs Maliye Bakanlığı arasında uzmanlık ve istihbarat paylaşımı yapacak. Gelişmelerle ilgili açıklamayı yapan Starmer, Güney Kıbrıs’ın Rus varlıklarından 1,5 milyar sterlini dondurduğunu söyledi.

Askeri törenle karşılandı

Starmer, günübirlik ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a gitti.

“Philenews” haber sitesi, Starmer’ın uçağının İngiliz üsleri yerine Larnaka Havalimanı’na indiğini ve bunun, bir İngiltere Başbakanının resmi ziyareti çerçevesinde ilk kez gerçekleştiğini belirtti.

Starmer, saat 08.40’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Başkanlık Sarayı'nda askeri törenle karşılanan Starmer, Başpiskopos Makarios’un büstüne çelenk koydu. Törenin ardından, Hristodulidis ile Starmer baş başa görüştü.

Rusya markaja alındı

Görüşme sonrası açıklama yapan Starmer, İngiltere’nin, Güney Kıbrıs'ın Avrupa'ya akan yasa dışı Rus finansmanını engellemek için yeni bir Ulusal Yaptırımlar Uygulama Birimi kurmasına destek vereceğini söyledi.

Starmer, bu iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Yalnızca bizimle aynı düşüncede olan ortaklarla çalışarak hem evde hem de yurtdışında çıkarlarımızı koruyabiliriz. Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte, Avrupa üzerinden akan yasa dışı finansmanı engelleyerek Putin’in savaş makinesini aç bırakıyor ve küresel istikrarı koruyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Putin’in Ukrayna’ya yönelik barbarca tam ölçekli işgalinden bu yana, Rus varlıklarından 1,5 milyar sterlini dondurdu. Hristodoulides’in hükümeti ayrıca, yaptırımları delmeye, güvenlik veya çevre düzenlemelerine uymamaya ve sigorta maliyetlerinden kaçınmaya yönelik yasadışı operasyonlar yapan gemileri engellemek için Ukrayna’ya destek olan İngiltere liderliğindeki Shadow Fleet (Gölge Filo) girişimine Temmuz ayında katıldı.” dedi.

Gerçek bir ayrıcalık

Starmer, ayrıca Güney Kıbrıs’ta olmanın “gerçek bir ayrıcalık” olduğunu ve Ekim ayında Londra’da yaptıkları toplantının ardından, şimdi de bu tarihi görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Starmer, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin, iş birliğinin tarihsel olarak güçlü, iki halkın uzun yıllardan beri sahip olduğu bağlar ve ortak çıkarlar nedeniyle daha da güçlü seviyelere ulaşabileceğine dair niyetinin bir kanıtı olarak kabul edilmesini istedi.

53 yıldan sonra ilk kez

Hristodulidis, açıklamasında, bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğuna vurgu yaparak, 53 yıldan sonra ilk kez, bir İngiltere Başbakanının ikili görüşme için Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, Starmer ile görüşmesinin, İngiltere’deki Başbakanlık Ofisi’nde iki ay önce yaptıkları görüşmenin devamı olduğuna işaret ederek, bunun savunma, güvenlik, yatırımlar, ticaret, eğitim, teknoloji ve diğer tüm düzeylerdeki ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmaya yönelik güçlü iradenin net göstergesi olduğunu kaydetti.

Starmer’ın, bölgede büyük gelişmelerin meydana geldiği bir dönemde Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğine işaret eden Hristodulidis, kendisiyle istikrar ve güvenlik koşulları oluşturabilmek adına birlikte nasıl çalışabileceklerini tartıştığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024, 10:08