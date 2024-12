İki ayda yargı

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen Mehmet Can Sarı ile ona silah ve araba temin eden Salahi Dereci ile Abukay Arnos dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tetikçi Sarı ile suç ortağı Abukay Arnos cezaevine gönderilirken, Salahi Dereci teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Sarı’nın bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini, diğer zanlıların ona tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, bir 9 mm. çapında Sig Sauer marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, silaha takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı otelin 113 numaralı oda içerisindeki yapılan arama sonucunda bir adet Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı.

Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Salahi Dereci’nin de tutuklandığını, ifadesinde arkadaşıyla gezmek için Yarkın’ın aracıyla Girne'ye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Sarı’nın bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini ve Yarkın ile Dereci’nin Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Silahlar temiz

Polis, incelenen kamera görüntülerinde Mehmet Can Sarı’nın 27 Kasım saat 02.30’da silah ve mermileri kafenin saksısının içerisine koymak için gittiğini, Sarı ile arkalı önlü aynı sokağa girdikleri tespit edilen Salahi Dereci’nin ardından Abukay Arnos’un da tutuklandığını açıkladı. Polis, balistik incelemeye gönderilen silahlarla ilgili raporun çıktığını, herhangi bir olayda kullanılmadıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, meseleyle ilgili Türkiye’de bir ismin tespit edildiğini ve Türkiye polisi ile ortak çalışma yapıldığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, Mehmet Can Sarı ile Abukay Arnos’un cezaevinde gönderilmesini, Salahi Dereci’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, Mehmet Can Sarı ile Abukay Arnos’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Salahi Dereci’nin ise yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ıspat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.