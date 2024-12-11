Ciddi artış var

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK),2025 bütçesinde ciddi bir pay ayrıldı. Bütçede 2024 için BRTK’ya ayrılan bir milyar 32 milyon 800 yüz bin TL’lik payın 2025 bütçesinde bir milyar 661 milyon TL’ye yükseltilmesiyle 631 milyon TL’lik artış sağlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda dün bir milyar 969 milyon 523 bin TL’lik Başbakanlık, bir milyar 661 milyon 500 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 500 milyon 986 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 571 milyon 359 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 20 milyon 638 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve 10 milyon 105 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri ele alındı.

Genel kurulda ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Devrim Barçın aldı. Barçın, 2024 yılında Başbakanlık bütçesinde “bütçe disiplini” uygulanmadığını, bütçenin kurultay için harcandığını iddia etti. Barçın, hane halkına yapılan transferler kaleminde Başbakanlık’a 600 bin TL ayrıldığını ancak kurultay döneminde bu rakama yüzde 416 artış yapılarak, 3 milyon 100 bin TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Barçın, bu artışa ihtiyaç olmadığının ise 2025 yılı için hane halkı kalemine ayrılan bütçenin daha az olmasından görülebileceğini savundu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, BRTK bütçesi üzerine de söz alarak, kurum çalışanlarının haklarından bahsetti.

Barçın, kurum çalışanlarının eksik İhtiyat Sandığı ve sigorta yatırımlarının kurum ve çalışan tarafından eş zamanlı yatırılması gerektiğini belirtti.

BRTK şu anda 443 kişi çalışıyor

CTP Milletvekili Sami Özuslu, BRTK şu anda 443 kişinin çalıştığını belirterek, bunların statülerini paylaştı.

BRTK’deki sıkıntılardan bahseden Özuslu, part time ve toplu iş sözleşmesi dışında tutulan çalışanların olduğunu belirtti.

BRTK’de uzun süre yönetim kurulunda boşluk yaşandığını aktaran Özuslu, kurumları siyasi partilerin kendi iç süreçleri ile boşluğa düşürülmesini eleştirdi.

2025 zor bir yıl olacak

CTP Milletvekili Fikris Toros ise sosyokültürel ve ekonomik kalkınma planının önce CTP tarafından ortaya konulduğunu kaydeti. Toros, Başbakan Ünal Üstel hükümetinin bunu özümseyerek, hükümet programına aldığını ancak buna yönelik hiç bir şey yapmadığını söyledi.

Plan yaparken global bir takım gelişmelere bakmak gerektiğini anlatan Toros, hükümetin bu noktada tamamen gözlerini kapattığı eleştirisinde bulundu.

“Ekonomiyi büyütmek için kalıcı yatırım ve yatırımcılar istiyorsak öncelikle bu ülkeyi kara paradan arındırmamız lazımdır.” diyen Toros, kara paraya karşı mücadelede Başbakanlık liderliğinde gerekenin yapılması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Filiz Besim de Başbakanlık bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Başbakanlığın hükümetin başı olduğundan, Başbakanlık bütçesi konuşulurken direk ülkenin konuşulduğuna işaret etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de söz alarak, bütçe rakamlarına bakıldığında 2025’in zor bir yıl olacağının anlaşıldığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin sıklıkla kullandığı “reform” söyleminin içinin boş olduğunu savunan İncirli, “Sahte reçete” davalarını anımsatan İncirli, polisten aldıkları bilgiye göre soruşturmanın daha çok uzun süreceğinin anlaşıldığını aktardı. “Sahte diploma” meselesinde de sürecin devam ettiğini kaydeden İncirli, hükümetin icraatlarıyla halkın güvenini sarstığını ve güvenin yeniden tesisi için yapılması gereken işler olduğunu belirtti.

Mecliste yapılan konuşmaların ardından Başbakanlık ve BRTK bütçesi oy çokluğu ile onaylandı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024, 10:08