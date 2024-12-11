‘Keçada’ hayat buldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde hayata geçirilen “Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'nin “Keçada” markası tanıtıldı.

Açıklamaya göre, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, devlet yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım etkinliği, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'nin anlatıldığı video gösterimiyle başladı. Semazen gösterimiyle devam eden etkinlik, konuşmalarla sürdü.

Keçeden yapılan obje ve el işi ürünlerin, Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’na katılan güzellerin sunumuyla tanıtıldığı etkinlikte, Keçada markasıyla yapılan ürünler satışa sunuldu.

Etkinlikte; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sibel Tatar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker ve keçeden yapılan obje ve ürünlerin defileyle tanıtımının yapılmasını sağlayan Bülent birer konuşma yaptı.

Plaketler takdim edildi

Tanıtım etkinliğinde, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’na, el yapımı ayakkabı ve terlik yapımını öğreten Mehmet Meta’ya, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker’e ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından plaket takdimi yapıldı. Geceye katkı koyan kişi ve kuruluşlara da teşekkür belgeleri verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024, 10:09