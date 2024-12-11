Girne’de ekonomi zirvesi

Gözde Süreç SARI

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu dün Girne Acapulco Otel’de “KKTC Ekonomi Zirvesi” isimli bir konferans düzenledi. KKTC Ekonomi Zirvesi’nin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Almanya Konseyi Başkanı Mustafa Baklan yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katıldığı zirvede, başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden iş insanları KKTC’deki yatırım fırsatlarını inceledi.

Gün boyu devam edecek konferansta ekonomi, eğitim, gıda, turizm, inşaat, emlak, konut ve finans başlıklarında sunumlar yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, kuruluşunun 41. yılının kutlandığı KKTC’nin Anavatan Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesinde olduğu yıllarda çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün İngiltere ve Avustralya’ya göç ettiğini, KKTC’de yaşayandan daha fazla Kıbrıslı Türk'ün yurt dışında yaşadığını söyleyen Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri artırma gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Tatar, “Kıbrıslı milleti yoktur” şeklindeki açıklamasına da değinerek, Kıbrıs’ta doğulabileceğini ancak millet olarak Kıbrıslı diye bir millet olmadığını, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları olduğunu söyledi.

KKTC’de tarım, eğitim, turizm, inşaat ve emlak gibi farklı alanlarda yatırım olanakları bulunduğunu dile getiren Tatar, Almanya’dan yatırımcıları ülkeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveyi düzenleyen Okyay Sadıkoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sadıkoğlu: KKTC’ye katkı sağlayacak çalışmalar…

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, platformun kuruluşu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yurt dışında yaptıkları temaslar ve çalışmalara değinen Sadıkoğlu, KKTC’ye katkı sağlayabilecek çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

“Kıbrıs milli davadır” diyen Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Söyleyin onlara KKTC bağımsız bir cumhuriyettir” sözlerine atıfta bulundu.

Baklan: İmkanları görmek için geldik

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Almanya Konseyi Başkanı Mustafa Baklan da KKTC’deki yatırım imkanlarını görmek için ülkeye geldiklerini belirtti.

Baklan, ticari ilişkileri geliştirme hedefiyle çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Gün boyu devam eden konferansta ekonomi, eğitim, gıda, turizm, inşaat, emlak, konut ve finans başlıklarında sunumlar yapıldı.