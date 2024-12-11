Önemli bir eksik giderildi

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, Lefke Sosyal Hizmetler Dairesi’nde kullanılmak üzere araba bağışlandı.

Verilen bilgiye göre, bir grup iş insanı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne araç bağışında bulundu, araç Lefke Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaçları için kullanılacak. Araç anahtarı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na teslim edildi.

Gardiyanoğlu, anahtarı teslim alırken yaptığı konuşmada, 2024’te iki tam donanımlı engelli aracı ve bir minibüs bağışı aldıklarını belirtti.

Teslim aldıkları araçla Lefke bölgesinin çok önemli bir eksikliğinin giderileceğini kaydeden Gardiyanoğlu “Amacımız halkımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet vermektir. Personellerimizin de daha huzurlu bir şekilde işlemlerini devam ettirmesi bizler için son derece önemlidir. Katkılarından dolayı tüm bağışçılarımıza çok teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise Lefke bölgesinde en önemli sorun olan araç sorunun çözülmesinde, Çiğdem Özsoy himayelerinde katkı koyan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Zehra Özsoy ise bağışçılar adına aracın anahtarlarını Bakan Gardiyanoğlu’na teslim ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

