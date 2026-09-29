Konut krizi  tırmanıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının polis zoruyla evinden tahliye edilmesi, binlerce kişinin katıldığı geniş çaplı protestolara yol açtı. İspanya'nın başkenti Madrid'de konut krizini ve artan kiraları protesto eden eylemciler, Puerta del Sol Meydanı'nda kurdukları çadır kampıyla Başbakan Pedro Sánchez üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Protestolar, 87 yaşındaki Maricarmen Abascal adlı kadının yetmiş yılı aşkın süredir yaşadığı evden polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından kitlesel bir harekete dönüştü.

Hafta sonu yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından meydanda toplanan göstericiler, Madrid Bölge Yönetimi Başkanlığı binasının önündeki alana yaklaşık 100 çadır kurdu.

Meydandaki hareketlilik, 2011 yılında kemer sıkma politikalarına karşı Puerta del Sol'u bir ay boyunca işgal eden 15-M hareketini hatırlatıyor.

İspanya Kiracılar Sendikası ülke genelinde yeni gösteriler düzenleneceğini açıkladı. Olayların fitilini ateşleyen gelişme, geçen hafta çarşamba günü Madrid'de yaşandı.

Yaşadığı binayı satın alan yatırım fonunun açtığı tahliye davası sonucu, polis kapıyı kırarak 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ı sedyeyle dışarı çıkardı.

Tahliye sırasında bina önünde toplanan yüzlerce kişi ile polis arasında arbede yaşandı. Sendika, mülkü alan şirketin kirayı yüzde 275 artışla 2 bin 650 euroya yükselttiğini belirtti.

AFP ajansının haberine göre tahliyenin ardından hastaneye kaldırılan Abascal, Kiracılar Sendikası'nın yayımladığı video mesajında eylemcilere seslendi:

"Hepinizden cesur olmanızı, mücadele etmenizi ve bize ait olanı savunmanızı istiyorum. Lütfen kendinize iyi bakın; bedeniniz elverdiği ve arzu ettiğiniz sürece orada kamp kurmaya devam edin."

Protestolar, 2026 yılında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde konut krizini siyasetin ana gündemi haline getirdi.

Merkezi hükümet ise tepkileri yatıştırmak amacıyla bugünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından meclise yeni bir yasa tasarısı getirmeyi planlıyor.

İktidar partisinin parlamentoda çoğunluğu bulunmadığı için benzer bir tasarı bu yılın başlarında reddedilmişti.