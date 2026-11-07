Halk geri adım atmıyor

Sarı Yelekliler ve sendikaların çağrısıyla düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte devam etti.

Sarı Yelekliler hareketi ve çeşitli sendikaların çağrısıyla sokağa çıkan göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Paris’teki gösteri, yerel saatle 14.00’te tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede polis, gösteri güzergâhı dışındaki ara sokakları araçlarla kapattı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter de havadan devriye gezdi.

Göstericiler, Fransa ve Filistin bayraklarının yanı sıra hayat pahalılığını, hükümetin sosyoekonomik ve eğitim politikalarını eleştiren dövizler taşıdı. Eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisi karşıtı sloganlar atarak Millet Meydanı yönünde yürüdü.

Gösteriye Batman, Superman, Mario ve Captain America kostümleriyle katılanlar da dikkat çekti. Göstericilerin taşıdığı dövizler arasında “Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil” ve “Macron, sefaletin Mozart'ı” ifadeleri de yer aldı.

Gösterinin sona erdiği Millet Meydanı’nda gerilim arttı. Polisin bir eylemciyi gözaltına alarak götürmesine tepki gösteren bazı göstericiler, güvenlik güçlerine su şişeleri ve çeşitli cisimler fırlattı.

Polis, göstericileri dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı ve coplarla müdahalede bulundu. Gösteriler sırasında bazı çöp bidonları ateşe verilirken, itfaiye ekipleri meydanda çıkan yangınlara müdahale etti. Bazı iş yerlerinin camları da kırıldı.