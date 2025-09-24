Bir saat süreyle kürsüde kaldı

Filistin Devleti'nin tanınması kararlarıyla dünyanın gündemine damga vuran BM'nin 80'inci Genel Kurulu başladı. ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında BM'yi ve Filistin'in tanınması kararlarını eleştirdi.Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık bir saat süren ve en uzun lider konuşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konuşmasında, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti. Trump, konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompterı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı. Trump, mizahi bir dille BM asansörlerinin ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu ve şu anda da hem Orta Doğu'daki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna savaşını durdurmaya çalıştığını savunarak "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı" dedi. Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunan Trump, "Bazı ülkeler tek taraflı olarak Filistin devletini tanımaya çalışıyor. Bu, Hamas teröristlerinin yaptıkları için çok büyük bir ödül olur" diye konuştu.

Rusya'ya yaptırım mesajı

Rusya-Ukrayna savaşını kısa sürede durdurmayı umduğunu ancak göreve geldikten sonra işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Trump, "Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya'ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır." diye konuştu. Trump, "Herkes Rusya'nın bu savaşı üç günde kazanacağını düşünüyordu, ama öyle olmadı. Sadece kısa süreli bir çatışma olacaktı. Bu durum Rusya'nın imajını zedeliyor." dedi ve savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

