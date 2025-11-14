Detaylar açıklandı

ABD hükümeti, Almanya, İtalya ve Yunanistan’daki çeşitli grupları terör örgütü listesine aldı. Karar, Başkan Donald Trump’ın “Antifa hareketine karşı kapsamlı mücadelesi” kapsamında duyuruldu.

Washington’un bu kararı, son yıllarda Batılı sol gruplara yönelik ender görülen bir “terör” tanımlaması olarak dikkat çekiyor. ABD genellikle, geçmişte İslamcı örgütler veya uluslararası faaliyet gösteren şiddet yanlısı yapıları hedef alıyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, açıklamasında, “Antifa’nın siyasi şiddet kampanyasına karşı Trump yönetiminin kararlı duruşunun” devam ettiğini söyledi.

Terör listesine alınan örgütler arasında Almanya merkezli Antifa Ost, İtalya’daki anarşist ittifak FAI/FRI, Yunanistan’dan Armed Proletarian Struggle ve Revolutionary Class Self-Defense bulunuyor.

Rubio, bu grupların “devrimci anarşist veya Marksist ideolojileri benimsediğini, anti-Amerikancı, anti-kapitalist ve anti-Hristiyan söylemlerle hem ülke içinde hem dışında şiddeti teşvik ettiğini” iddia etti.

Bu karar kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı kişilerin ABD’ye girişi yasaklanacak, ABD’deki mal varlıkları dondurulacak ve her türlü maddi destek sağlamak suç sayılacak.

Antifa hareketi, ABD’de ilk kez 2017’de Trump’ın göreve başlama töreni ve Charlottesville’deki aşırı sağcı gösterilere karşı düzenlenen protestolar sırasında geniş yankı bulmuştu.

Trump, ikinci kez başkanlığa geldikten sonra Antifa’yı “iç terör örgütü” olarak sınıflandırmıştı. Ancak uzmanlara göre Antifa, merkezi bir yapısı olmayan, gevşek biçimde örgütlenmiş bir siyasi hareket niteliğinde.

