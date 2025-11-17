Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Atina ziyaretinde, iki ülke arasında doğalgaz tedariki konusunda anlaşma imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Yunanistan'da Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi sosyal medya hesabından Yunanistan ile anlaşma yaptıklarını duyuran Zelenski, "Devletimiz için tek bir gün bile boşa harcanmıyor. Ukrayna'ya doğalgaz tedariki konusunda Yunanis-tan ile bir anlaşma hazırladık. Bu anlaşma, kış aylarında ithalatı mümkün olduğunca güvence altına almak için bir başka gaz tedarik yolu olacak" dedi.

Gaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu belirten Zelenski, “Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euroyu karşılaya-cağız. Ukrayna Hükümeti ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı” diye konuştu. Kiev'in Avrupa’daki ortaklarının, Avrupa ve Norveç bankalarının yardım ettiğini söyleyen Zelenski, şunları ekledi: “Ameri-kan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yunan hükümet kaynakları da Ukrayna ve Yunanistan'ın, Kiev'in önümüzdeki aydan Mart 2026'ya kadar ABD'den sağlanan sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmesini öngören bir anlaşma imzaladığını söy-ledi.

Bir kaynak, Yunan devlet gaz şirketi DEPA Commercial ile Ukrayna'nın Naftogaz şirketi arasındaki an-laşmanın, Kiev'in Rusya'nın işgalini savuştururken kış yakıt ihtiyacını karşılamaya çalıştığı bir dönemde "bölgesel güvenliğe ve enerji dayanıklılığına önemli bir katkı" olduğunu söyledi.