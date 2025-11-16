"Narko-teröristlerle mücadele" için Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı yeni bir askeri harekat başlattıklarını duyuran ABD'den yeni hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'e gönderilen Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a dair yeni görüntüler paylaştı.

Karayipler'de, ABD ile Venezuela arasında savaş çanlarının çalmasına neden olan gerilim tırmanıyor. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in "narko-teröristlerle mücadele" amacıyla Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı yeni bir askeri harekât başlattıklarını duyurmasının ardından ABD Güney Komutanlığı, bölgeye gönderilen filoya dair yeni görüntüler paylaştı.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da yer aldığı paylaşımda gemiye çok sayıda savaş uçağının da eşlik ettiği görüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik olası saldırı planı konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, "Ne olacağını size söyleyemem ancak uyuşturucunun ülkeye (ABD'ye) girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Venezuela'ya yönelik herhangi bir saldırı planına karar verip vermediğine ilişkin sorulara net yanıtlar vermekten kaçınan Trump "Neler olacağını size söyleyemem ama bazı fikirler var." dedi. Trump ayrıca, bu konuda Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de yakın temasta olduklarını ve bu çabalarının ardından ABD'ye giren uyuşturucunun önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Karayipler'deki gerilim

Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyordu.

Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda yaklaşık 20 gemiye yönelik saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda en az 76 kişi öldü.

Yeni harekât duyurusundan kısa bir süre önce, ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan Güney Komutanlığı sorumluluk sahasına girerek bölgedeki sekiz ABD Donanması gemisine katıldı.

Uçak gemisinde dört bini aşkın asker, onlarca taktik savaş uçağı ve taarruz helikopteri bulunuyor. Associated Press (AP) ajansı, Hegseth'in duyurusunun ardından USS Gerald R. Ford'un birkaç gün içinde Venezuela açıklarına ulaşacağını bildirdi. Haberde, geminin bölgede konuşlu diğer savaş gemileri, bir nükleer denizaltı ve Porto Riko'daki uçaklarla birlikte son yılların en büyük ABD askeri varlığını oluşturacağı belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Venezuela yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, kıyılarındaki ABD deniz varlığına karşı ülke genelinde geniş kapsamlı bir askeri konuşlanma başlattığını duyurmuştu.