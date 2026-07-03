Büyük panik yaşandı

Fransa'nın güneyinde Herault vilayetinde başlayan ve komşu vilayete yayılan yangında, 900 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Herault vilayetine bağlı Beaufort kentinde orman yangını çıktı.

Komşu Aude vilayetinin Sainte-Valiere köyüne doğru yayılan yangında, 900 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Aude vilayetinin kuzeydoğusuna doğru hızla ilerleyen yangın nedeniyle Pouzols-Minervois ve Mailhac köylerinde bazı vatandaşlar tahliye edildi veya bazılarına da evlerinde kalma talimatı verildi.

Fransa'nın güneyindeki kamp alanında çıkan yangın nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneyindeki Pyrenees-Orientales vilayetinde tatil beldesinde çıkan yangında yüzlerce bungalov yandı, 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, vilayetin Canet-en-Roussillon kentinde bir kamp alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, 3 binden fazla tatilci tahliye edildi.

Yaklaşık 220 itfaiyecinin söndürmek için seferber olduğu yangında 256 bungalov yandı, civardaki motorlu deniz taşıtı üreten şirkete ait bir bina da alevlere teslim oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şirketin idari biriminin yer aldığı binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Fransa'da bu yaz sezonunda çıkan yangınlarda yaklaşık 9 bin hektar alan yandı.

