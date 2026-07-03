‘Kısa sürede bitecek’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda devam eden oto korkuluk çalışmalarını yerinde inceleyerek, projenin kısa süre içinde tamamlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arıklı, toplam 10 kilometrelik güzergâhı kapsayan oto korkuluk montaj çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, projenin 15 ila 20 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya geçildiğini kaydeden Arıklı, oto korkulukların temin edilerek montajına başlandığını söyledi.

Arıklı, söz konusu güzergahta meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yol güvenliği açısından gerekli önlemlerin önemini ortaya koyduğunu belirterek, 2014 yılında yaşanan ve 3 akademisyenin yaşamını yitirdiği kazayı hatırlattı.

Anayolun bölünmüş yol haline getirilmesine yönelik çalışmaların 2015 yılında beton bariyer uygulamasıyla başlatıldığını ancak projenin tamamlanamadığını ifade eden Arıklı, yürütülen oto korkuluk çalışmalarıyla birlikte yolun daha güvenli bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını kaydetti.