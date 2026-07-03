Latin rüzgarları esti

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 35. yıl etkinlikleri kapsamında yürüttüğü 2025-2026 sanat sezonunu 30 Haziran Salı akşamı tarihi Lefkeliler Hanı'nda düzenlenen "Latin Konseri" ile tamamladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ritmin Buluştuğu Gece" temasıyla gerçekleştirilen konser, müzikseverlerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın Latin müziğinin sevilen eserlerini seslendirdiği gecede, izleyiciler ritme alkışlarıyla eşlik etti. Müziğin enerjisinin hissedildiği konserde birçok katılımcı dans ederek geceye ortak oldu.

Gecenin konuk sanatçısı Burak Beşir de sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Beşir'in seslendirdiği eserler, Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın performansıyla birleşerek konsere renk kattı.

Tarihi Lefkeliler Hanı'nın atmosferinde gerçekleştirilen konser, Latin ezgileriyle yaz akşamına farklı bir renk katarken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası, düzenlediği Latin Konseri ile 35. yıl etkinlikleri kapsamındaki 2025-2026 sanat sezonunu coşkulu bir finalle tamamlamış oldu.

