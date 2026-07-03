Suriye karıştı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı olayın bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede patlama meydana geldi.

Şam Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kafe, başkentin hareketli ticaret merkezinde, Hicaz tren istasyonuna ve El-Marjah Meydanı'na yakın konumda bulunan Adalet Sarayı'nın yanında yer alıyor.

Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, saldırının basit yöntemlerle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Bazı karanlık odakların ve tarafların bölgede oluşan istikrarı baltalamak ve güvenlik ortamını kasıtlı olarak sarsmak istediğine dikkat çeken İdlibi, saldırının faillerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Vali İdlibi, gelecekteki süreçte genişletilecek olan soruşturmaların saldırının arkasındaki tüm bağları ve yeni ipuçlarını gün yüzüne çıkaracağını ifade etti. İdlibi, Suriyelilerin kanıyla oynayan ve ülke topraklarında kaos oluşturmaya çalışan her bir unsurun hak ettiği cezayı en ağır şekilde çekeceğini söyledi.

İdlibi, Şam'da genel güvenlik durumunu tahkim etmek, halkın huzurunu korumak ve istikrar düzeyini en üst seviyeye çıkarmak adına ilgili tüm birimlerle çalışmaların kesintisiz olarak günlük bazda ve tam bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye saldırıyı güçlü şekilde kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziye sunuldu.

Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır." değerlendirmesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.

