Çözüm talep edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) yönetimi ile bir araya gelerek çalışma hayatına ilişkin güncel konuları değerlendirdi.

Toplantıya, Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven de katıldı.

Görüşmede sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alınırken, özellikle inşaat sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, çalışan haklarının korunması ve mesleki standartların yükseltilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede KTEZO yetkilileri, Bakan Hasipoğlu’na taleplerini de iletti. Yerel iş gücünün ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çeken yetkililer, kaçak tesisatçılar konusunda denetimlerin başlayacağını ve birçok başlıkta Bakanlık ile iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Denetimler sürecek

Bakan Hasipoğlu, KTEZO yetkililerinin taleplerini değerlendirdiklerini belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Odamızın taleplerini aldık. Çalışma hayatında etkin bir denetim mekanizması oluşturulması konusunda fikir birliğine vardık. Odanın da bu alanda belirli yetkileri bulunuyor. Çalışma Dairesi ile koordinasyon içerisinde denetimlerin birlikte yürütülmesi noktasında da uzlaşı sağladık.” ifadelerini kullandı.

Genç hükümlülerin meslek edinmesi ve istihdama kazandırılmasına yönelik çalışmaların da başladığını belirten Hasipoğlu, “İmzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde genç hükümlülerin eğitimi, meslek sahibi olmaları ve istihdam edilmelerine yönelik projemizi hayata geçiriyoruz.” dedi.

Bakan Hasipoğlu, Bakanlık ile Oda arasındaki iş birliğinin ilerleyen dönemde de güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

